Флинн решил дать показания о связях с Россией в обмен на иммунитет

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн решил дать показания о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией в обмен на иммунитет от уголовного преследования. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на его адвоката Роберта Келнера.

Соответствующие переговоры, как отмечается, Флинн ведет с ФБР и представителям комитетов по разведке Конгресса.

«Отставному генералу, безусловно, есть, что рассказать. И он очень хочет предоставить информацию, если позволят обстоятельства», — заявил Келнер. При этом он отметил, что «ни один разумный человек не согласился бы на допрос в такой крайне политизированной атмосфере, в условиях охоты на ведьм, без гарантий в отношении несправедливого преследования», передает CNN.

Изначально о готовности Флинна дать показания сообщила газета The Wall Street Journal. По информации издания, он заявил ФБР, что расскажет о «российском влиянии» на американские выборы в обмен на иммунитет, отмечает РИА Новости.

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30 марта президент России Владимир Путин категорически отверг сообщения о том, что Москва вмешивалась в избирательные процессы в США. «Читайте по губам — NO!» — заявил глава государства. Он также назвал бредом обвинения в причастности российского посла в США к шпионажу.

Майкл Флинн подал в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности 13 февраля. В заявлении об увольнении говорилось, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. На его место был назначен генерал Герберт Реймонд Макмастер.