Президент назвал бредом сообщения о шпионских встречах российского посла

Президент Владимир Путин назвал бредом обвинения в причастности российского посла в США к шпионажу. Такое заявление глава государства сделал в ходе Международного арктического форума в четверг, 30 марта, сообщает ТАСС.

«Любая его встреча воспринимается в штыки как какая-то шпионская акция. Ну разве это не бред?» — отметил Путин. Он подчеркнул, что дипломат нужен для поддержания контактов с представителями властей, бизнеса страны.

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Российский лидер подчеркнул, что работе американских дипломатов никто не препятствует, в то время как «контакты нашего посла в Соединенных Штатах ограничиваются». «Вот, сидит господин посол Соединенных Штатов. Он приехал к нам на форум, — отметил Путин. — Может общаться с членами правительства, с представителями крупных компаний России».

Ранее в четверг сообщалось, что российский лидер передал привет американскому послу Джону Теффту после ремарки участника форума о том, что в мероприятии якобы не участвуют представители США.

16 марта Владимир Путин заявил, что российские власти не будут избегать послов иностранных государств из-за опасений за свою репутацию.

В марте телеканал CNN и газета The Washington Post сообщали о контактах российского посла в США Сергея Кисляка с Джеффом Сешнсом до утверждения последнего на пост генпрокурора и главы Минюста страны. CNN со ссылкой на источники отмечало, что американская разведка считает Кисляка «высокопоставленным российским шпионом и вербовщиком». До этого пресса опубликовала информацию о разговоре помощника американского президента по нацбезопасности Майкла Флинна с российским дипломатом, в итоге Флинн лишился поста.