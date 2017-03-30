Путин нашел причину нападок на Россию со стороны США

Негатив по отношению к Москве культивируется в США политиками, которые рассчитывают таким образом усилить свое влияние внутри страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Арктическом форуме в Архангельске, передает РИА Новости.

«Антироссийская карта разыгрывается в интересах отдельных политических сил внутри США с целью поднять, закрепить свои собственные позиции внутри Соединенных Штатов», — сообщил Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия относится к США «как к великой державе, с которой мы хотим наладить очень добрые партнерские отношения». «Все остальное — ложь и выдумки в отношении России, и провокации. Все это используется для внутриполитической американской повестки дня», — заверил Путин.

Глава государства также отметил, что у Москвы и Вашингтона есть хорошие примеры сотрудничества по освоению Арктики, которые предполагают «огромные перспективы» для обеих стран и всего мира. «Я надеюсь, что мы выйдем на такую дорогу с двухсторонним движением и будем улучшать российско-американские отношения на благо наших народов, да и всего мира», — заключил российский лидер.

В конце прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в российско-американских отношениях «вряд ли можно что-то напортить», так как они находятся «совсем на дне». Однако Москва рассчитывает на возобновление диалога, подчеркивал он.

Незадолго до этого Путин возложил на американские власти ответственность за ухудшение отношений с Россией. «Это не наш выбор, мы к этому никогда не стремились», — заявил он.