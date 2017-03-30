Путин назвал подходящую страну для встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин счел Финляндию хорошим местом для проведения его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он заявил на Международном арктическом форуме, который проходит в Архангельске в четверг, 30 марта, сообщает ТАСС.

«Хельсинки — очень подходящая площадка для организации подобных мероприятий», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, возможна ли его встреча с Трампом на полях саммита Арктического совета в Финляндии. Он отметил, что страна имеет опыт организации «судьбоносных мероприятий подобного рода», приведя в пример Хельсинкский процесс 1975 года.

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Путин подчеркнул, что будет рад возможности встретиться с республиканцем в таком формате. «Если нет, ну, тогда в рамках обычных встреч подобного рода на "двадцатке" (форум G20, который пройдет в Германии в июле этого года — прим. «Ленты.ру»), думаю, что такая встреча может состояться», — резюмировал российский президент.

12 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и США могут впервые встретиться на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге.

В феврале российский лидер заявлял, что Словения стала бы хорошим местом для его встречи с Дональдом Трампом. Тогда он подчеркнул, что Москва ждет, когда новая администрация Вашингтона окончательно сформирует свою команду и определится, как вести диалог.

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля в конце января заявил о готовности организовать первую встречу Путина и Трампа в рамках саммита Арктического совета. Председательство в организации переходит к Финляндии в мае.