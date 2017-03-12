В Кремле назвали возможную дату встречи Трампа и Путина

Президент России Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20, который пройдет в Германии летом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, показанному в воскресенье, 12 марта, передает ТАСС.

«Если мы не договоримся о более раннем саммите, то, предположительно, мы можем ожидать, что они встретятся на саммите G20 в Гамбурге в начале июля. Потому что это будет первое место, где они будут одновременно находиться», — сказал пресс-секретарь Путин.

По его словам, «что действительно важно, так это то, что они сядут лицом к лицу и будут говорить».