Путин оценил шансы на встречу с Трампом в Словении

Президент России Владимир Путин заявил, что Словения стала бы хорошим местом для его встречи с новым президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 10 февраля.

«Что касается Любляны, Словении в целом, то это, конечно, замечательное место, чтобы вести диалоги подобного рода, но это зависит не только от нас, это зависит от целого ряда обстоятельств, текущих дел», — сказал глава государства по итогам переговоров со словенским коллегой Борутом Пахором.

Вместе с тем Путин заранее поблагодарил президента Словении за возможность организовать такую встречу. «Мы, разумеется, к ней готовы», — добавил российский лидер.

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Отношения между Москвой и Вашингтоном, по словам Путина, за пять лет «особенно сильно деградировали» и нуждаются в восстановлении, причем «в интересах как российского, так и американского народа». В то же время президент России подчеркнул, что налаживание контактов между странами зависит от обеих сторон.

«Мы исходим из того, что американская сторона должна сформировать окончательно свою команду, должна определиться с тем, (…) кто и по каким направлениям будет вести диалог с нами», — резюмировал он, напомнив, что Россия и США совместно могли бы внести значительный вклад в борьбу с международным терроризмом.

1 февраля российский посол в США Сергей Кисляк заявил, что обсуждать время и место встречи Путина и Трампа пока преждевременно.

В конце января глава МИД Словении Карл Эрьявец отмечал, что страна готова предоставить площадку для переговоров президентов России и США. 23 января о готовности предоставить площадку для встречи Трампа и Путина также сообщил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.