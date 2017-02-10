Песков призвал к апдейту в диалоге с США на фоне отказа от перезагрузки

России и США необходимо обменяться актуальной информацией относительно позиций сторон в сфере стратегической безопасности. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».
«У нас был определенный перерыв в диалоге по вопросам стратегической безопасности, поэтому в условиях этого перерыва необходим какой-то взаимный апдейт информации по позициям», — сказал он, комментируя возможность продления Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Песков подчеркнул, что еще рано прогнозировать итоговый результат. «Я не стал бы сейчас формулировать никаких позиций», — добавил он.
9 февраля Reuters сообщил, что в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома раскритиковал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), назвав его неудачным соглашением для Соединенных Штатов.
23 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что настроен на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой, но не хочет использовать термин «перезагрузка» для обозначения данного курса, так как помнит неудачную попытку бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. В Кремле ответили, что поддерживают идею отказаться от этого термина.
В 2009 году Клинтон, которая тогда была госсекретарем, подарила главе МИД России Сергею Лаврову сувенир в виде кнопки, на которой по-английски было написано Reset (перезагрузка), а по-русски латинскими буквами — «Peregruzka».