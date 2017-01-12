Американский сенатор Джон Маккейн исключил сотрудничество США с Россией по любым вопросам, в том числе в борьбе с террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». Об этом он сказал во вступительном слове в ходе процедуры утверждения потенциального министра обороны Джеймса Мэттиса, прямая трансляция доступна на сайте Politico.

Материалы по теме Избежать кризисов Какой будет внешняя политика Дональда Трампа

По словам сенатора, интерес президента Владимира Путина состоит в усилении России и ослаблении США, и потому взаимодействие с Москвой исключено. Маккейн уточнил, что три предыдущих президента США — Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон — пытались восстановить отношения с Россией, но потерпели крах по вине Москвы.

Избранный президент США Дональд Трамп 11 января во время пресс-конференции заявил, что не планирует перезагрузку отношения с Москвой. Он добавил, что, если отношения между двумя лидерами испортятся, он будет гораздо жестче относиться к Путину, нежели демократ Хиллари Клинтон, его оппонент во время президентских выборов.

Материалы по теме Покажут кузькину рать Почему американцы снова стали врагом номер один и чем это грозит

По словам самого Путина, проблемы в отношениях между двумя странами создаются в том числе заявлениями Вашингтона об исключительности. «(...) Это совершенно избыточно, и это создает определенные проблемы во взаимоотношениях, и не только с Россией, как мне представляется», — говорил российский лидер во время визита в Японию.

В 2009 году Клинтон, которая тогда была госсекретарем, в ознаменование восстановления отношений с Россией подарила главе МИД России Сергею Лаврову сувенир в виде кнопки, на которой латинскими буквами было написано Peregruzka.