Белый дом начал поиск утечек информации о телефонных переговорах Трампа

Белый дом расследует утечки информации о телефонных переговорах президента США Дональда Трампа с иностранными лидерами. Об этом, как сообщает The Hill, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Мы изучаем ситуацию, и она нас беспокоит. Некоторые из них [утечек] очевидно нарушают многие правила и законы», — отметил он.

Трамп, признал пресс-секретарь Белого дома, озабочен тем, что детали его переговоров с зарубежными коллегами стали достоянием общественности. «Сам факт того, что нельзя вести переговоры без утечек, вызывает опасения», — добавил Спайсер.

Ранее в СМИ неоднократно просачивались детали телефонных переговоров Трампа с лидерами других государств. Так, 9 февраля Reuters сообщил, что в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома раскритиковал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), назвав его неудачным соглашением для Соединенных Штатов.

2 февраля стало известно, что Трамп назвал телефонный разговор с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом худшим из всех его бесед с иностранными лидерами. По информации The Washington Post, президент США разозлился, когда Тернбулл напомнил ему об обязательстве по приему беженцев из Австралии. Австралийский премьер назвал разговор «очень откровенным и честным», отметив при этом, что его разочаровали некоторые моменты.