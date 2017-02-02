СМИ назвали худшей беседу Трампа с австралийским премьером

Дональд Трамп во время телефонного разговора с австралийским премьером

Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом худшим из всех его бесед с иностранными лидерами. Об этом сообщает The Washington Post.

Изначально планировалось, что он продлится час, однако американский лидер положил трубку на 25-й минуте. По информации издания, президент США разозлился, когда Тернбулл напомнил ему об обязательстве по приему беженцев из Австралии.

Позже Трамп выразил свое недовольство в Twitter. «Вы можете в это поверить? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Почему? Я изучу эту проклятую сделку!» — написал он.