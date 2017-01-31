Иран прекратит выдачу виз американцам из-за антимигрантского указа Трампа

Иран перестанет выдавать въездные визы американцам. Это станет ответом Тегерана на указ президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в страну гражданам семи стран, в том числе Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф, сообщает Associated Press.
По его словам, все иранские визы, ранее выданные американским гражданам, остаются в силе. По данным агентства, ежегодно Иран посещают около 50 тысяч американцев.
Ранее 31 января официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Бахрам Гасеми рассказал о создании межведомственной комиссии, которая будет заниматься выработкой ответных мер, связанных с позицией Вашингтона по ограничению въезда граждан ряда мусульманских стран.
Он уточнил, что комиссия подготовила циркуляр для послов Исламской Республики во всех странах мира. «Эти инструкции касаются уважения чести и достоинства иранцев, проживающих за рубежом, особенно тех, кто, вероятно, столкнется с трудностями в США», — заявил Гасеми.
27 января Трамп подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд гражданам семи государств: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, сроком на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев. В документе отмечается, что въезд в страну сирийских мигрантов наносит ущерб интересам Соединенных Штатов.
Дипломатические отношения между Тегераном и Вашингтоном были разорваны в 1980 году. Интересы США в Иране и Исламской Республики в Штатах представляет швейцарская дипломатическая миссия.