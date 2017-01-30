ЛАГ обеспокоил запрет Трампа на въезд в США мигрантов-мусульман

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт призвал президента США пересмотреть свою позицию по вопросу ограничений на въезд мусульман в США. Об этом сообщает Anadolu в понедельник, 30 января.

«Решения Дональда Трампа наносят удар по единству семей и по связям между народами США и арабских стран в целом», — заявил он.

По его словам, учитывая масштабы трагедии в Сирии, запрет на въезд ее граждан в США вызывает обеспокоенность.

27 января Трамп подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд обладателям грин-карт — гражданам семи государств: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, согласно документу, сроком на 120 дней приостанавливается прием сирийских беженцев. В документе отмечается, что въезд в страну сирийских мигрантов наносит ущерб интересам Соединенных Штатов.

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Решение администрации США вызвало недовольство в ряде стран, оказавшихся в черном списке. В частности, Тегеран пообещал на действия Вашингтона ответить симметричными мерами.

Власти Канады хоть и воздержались от прямой критики Вашингтона, объявили, что предоставят временный вид на жительство всем лицам, которым из-за указа Трампа будет закрыт въезд в США.

Действия Трампа вызвали критику и в США. Юристы из Американского профсоюза гражданских свобод American Civil Liberties Union подали в суд от лица двух иракцев, которых не пустили в страну в связи с указом президента. Генеральные прокуроры 16 штатов США, включая Калифорнию, Нью-Йорк и Пенсильванию, осудили решение главы государства.

Американский лидер, комментируя свое решение, заявил, что его мера направлена не против мусульман, а против террористов. По его словам, выдача виз гражданам всех стран возобновится, как только будут приняты меры в политике безопасности в течение 90 дней.