Иран заявил о подготовке ответа на антимигрантский указ Трампа

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми заявил о формировании межведомственной комиссии, которая будет заниматься выработкой ответных мер, связанных с позицией Вашингтона по ограничению въезда на территорию США граждан ряда мусульманских стран. Об этом сообщает Mehr.

Дипломат уточнил, что первым шагом комиссии стала подготовка специального циркуляра для послов Исламской республики во всех странах мира. «Эти инструкции касаются уважения чести и достоинства иранцев, проживающих за рубежом, особенно тех, кто, вероятно, столкнется с трудностями в США», — заявил Гасеми.

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Ранее, 30 января, парламент Ирака принял резолюцию, предусматривающую введение ответных мер в связи с подписанием президентом США Дональдом Трампом указа об ограничении въезда в страну мусульман. При этом о конкретных шагах, предусмотренных в документе, не сообщалось. Также осталось неясным, будут ли они распространяться на американских военных, дислоцированных на территории страны.

В тот же день генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт призвал президента США пересмотреть положения своего указа. «Решения Дональда Трампа наносят удар по единству семей и по связям между народами США и арабских стран в целом», — заявил он.

27 января Трамп подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд обладателям грин-карт — гражданам семи государств: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, сроком на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев. В документе отмечается, что въезд в страну сирийских мигрантов наносит ущерб интересам Соединенных Штатов.

Как пояснил сам американский лидер, эта мера направлена не против мусульман, а против террористов. По его словам, выдача виз гражданам всех стран возобновится, как только будут приняты дополнительные меры в политике безопасности в течение 90 дней.