Трамп назвал условие отмены ограничений против мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдача виз гражданам всех стран возобновится, как только будут приняты меры в политике безопасности в течение 90 дней. Об этом сообщает Reuters.

«Чтобы было ясно — это запрет для мусульман, СМИ ложно истолковали», — заявил Трамп. «Речь идет не о религии — а о терроре и о том, как обеспечить безопасность нашей страны» — подчеркнул он.

Он напомнил, что в мире есть более 40 различных стран, в которых мусульмане составляют большинство, но которых ограничительные меры не затронули.

Действие указа президента, подписанного 27 января, распространяется на граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. Список государств не оглашался, но, как предполагается, санкции коснутся граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Указ уже привел к тому, что с некоторых рейсов, вылетавших в Соединенные Штаты, были сняты граждане государств, попавших в список, несмотря на то, что у них имелись американские визы.

Решение администрации США вызвало критику в ряде стран, оказавшихся в черном списке. В частности, Тегеран пообещал на действия Вашингтона ответить симметричными мерами.

Действия Трампа вызвали критику и в его стране. Юристы из Американского профсоюза гражданских свобод American Civil Liberties Union подали в суд от лица двух иракцев, которых не пустили в страну в связи с указом Трампа. Главные прокуроры 16 штатов США, включая Калифорнию, Нью-Йорк и Пенсильванию, осудили указ президента.

Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что планирует депортировать примерно 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США.