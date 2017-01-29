Прокуроры 16 штатов осудили указ Трампа об ужесточении миграционной политики

Главные прокуроры 16 штатов США, включая Калифорнию, Нью-Йорк и Пенсильванию, выступили с совместным заявлением, осуждающим меры по ужесточению миграционной политики, которые своим указом ввел президент Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

«Мы готовы работать ради того, чтобы от хаотической ситуации, которая создалась в результате этого, пострадало как можно меньше людей», — говорится в заявлении.

Действие указа Трампа, подписанного 27 января, распространяется на граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. Список этих государств не оглашался, но, как предполагается, санкции коснутся граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Указ президента уже привел к тому, что с некоторых рейсов, вылетавших в США, были сняты граждане государств, попавших в список, несмотря на то, что у них имелись американские визы.

Решение администрации США вызвало критику в ряде стран, оказавшихся в черном списке. В частности, Тегеран пообещал ответить на действия Вашингтона симметричными мерами.

Действия Трампа вызвали критику и в США. Юристы из Американского профсоюза гражданских свобод American Civil Liberties Union подали в суд от лица двух иракцев, которых не пустили в страну в связи с указом Трампа.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что планирует депортировать примерно 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США.