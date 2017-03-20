В Кремле прокомментировали озвученную Трампом характеристику Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя характеристику, которую президент США Дональд Трамп дал российскому лидеру Владимиру Путину, отметил образность английского языка. Его слова в понедельник, 20 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Как и русский язык, английский язык достаточно богат. И, конечно, некоторые политики предпочитают использовать все богатство родного языка», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также заметил, что в Кремле не занимаются лингвистическим анализом.

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Накануне в эфире телеканала Fox News Трамп назвал российского лидера tough cookie. Фразу в российских СМИ перевели как «крепкий орешек». Такое описание американский президент подобрал в ответ на просьбу ведущего охарактеризовать российского коллегу в двух словах.

Президент США неоднократно заявлял об уважении к российскому лидеру, однако подчеркивал, что не знаком с Путиным лично и «не ведет сделок» с Россией.

Путин и Трамп дважды общались по телефону. В конце февраля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что началась подготовка к встрече двух лидеров. Песков уточнял, что главы государств могут пообщаться на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге в июле этого года.