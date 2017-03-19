Трамп назвал Путина «крепким орешком»

Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина «крепким орешком» в эфире телеканала Fox News. Такое описание он подобрал в ответ на просьбу ведущего охарактеризовать политика в двух словах.

«Я не знаю его, но он точно крепкий орешек. Не знаю, каков он для России, но однажды, полагаю, мы это поймем», — сказал республиканец. При этом свою бывшую соперницу на президентских выборах Хиллари Клинтон он описал одним словом — «разочарована».

7 февраля Трамп заявил, что не ведет дел в России и не знает Путина. 4 февраля в интервью Fox News республиканец рассказал об уважении к российскому президенту.

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В конце февраля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о начале подготовки встречи Трампа и Путина. Впоследствии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главы государств могут встретиться на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге в июле этого года, или раньше.

Президенты России и США дважды общались по телефону. Последний разговор состоялся 28 января и продлился около 45 минут.