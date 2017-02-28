В МИД России заявили об отсутствии иллюзий по восстановлению отношений с США

У Москвы нет завышенных ожиданий по поводу перспектив восстановления отношений с США. Об этом во вторник, 28 февраля, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

По его словам, после периода деградации и скатывания под откос, вызванного политикой предыдущей администрации президента США Барака Обамы, в российско-американских отношениях сейчас появилась возможность для выравнивания.

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«Получится ли это, пока мы не знаем. У нас нет завышенных ожиданий, у нас нет иллюзий. Но у нас есть трезвая оценка ситуации и возможностей»,— подчеркнул дипломат.

Ранее 28 февраля Рябков сообщил о начале подготовки встречи американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. «Понимания относительно дат и места проведения такой встречи пока нет, но практическая подготовка к ее проведению запущена, и на этот счет есть взаимопонимание с американской стороной», — отметил Рябков.

16 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об итогах первой встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Как пояснил Лавров, Тиллерсон заверил его, что США готовы к восстановлению отношений с Россией, но уточнил, что все расхождения невозможно урегулировать сразу.