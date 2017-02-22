Трамп выразил соболезнования россиянам в связи со смертью Чуркина

Президент США Дональд Трамп огорчен кончиной постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Об этом говорится в заявлении Трампа, опубликованном Белым домом.

«Президент Дональд Трамп был опечален, узнав о внезапной кончине российского постоянного представителя при ООН Виталия Чуркина», — сообщили в администрации президента США, добавив, что Трамп приносит соболезнования россиянам от имени американского народа и правительства.

Трамп назвал Чуркина опытным дипломатом и напомнил, что тот проработал со своими американскими коллегами в Нью-Йорке более 10 лет. «Хотя американские официальные лица иногда не соглашаются со своими российскими партнерами, посол Чуркин играл ключевую роль в сотрудничестве с Соединенными Штатами по ряду важнейших проблем с целью укрепления глобальной безопасности», — отмечается в заявлении.

21 февраля соболезнования в связи с кончиной Чуркина принес в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Ранее соболезнования в связи с кончиной Чуркина выразили посол Соединенных Штатов в Москве Джон Теффт, постпред США при ООН Никки Хейли и ее предшественница Саманта Пауэр.