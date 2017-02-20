Американские дипломаты выразили скорбь в связи со смертью Чуркина

Посол США в Москве Джон Теффт выразил соболезнования в связи со смертью постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. «Наши мысли и молитвы вместе с родными и близкими Виталия Ивановича Чуркина», — цитирует РИА Новости заявление дипмиссии.

Свои соболезнования выразила и бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр. «Опустошена [известием о] смерти российского посла при ООН Виталия Чуркина. Маэстро дипломатии и глубоко неравнодушный человек, он сделал все, что мог, чтобы преодолеть разногласия между США и Россией», — написала она в своем Twitter.

«Я шокирована и глубоко опечалена этой новостью», — написала в своем Twitter предшественница Пауэр, Сьюзен Райс. «Виталий был огромной силой в ООН. Умный, обязательный, с отличным чувством юмора», — отметила она. По словам Райс, Чуркин был «грозным противником», но всегда другом. «Мои искренние соболезнования его жене Ирине, его семье и российской миссии в ООН», — отметила бывший постпред.

Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке в понедельник, 20 февраля. Ему было 64 года. По данным газеты The New York Times, утром дипломат почувствовал недомогание в связи с «проблемами с сердцем», смерть наступила в результате сердечного приступа.

Виталий Чуркин занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года.