СМИ назвали причину смерти Чуркина

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает The New York Post.

По информации газеты, дипломат находился в здании российского посольства, когда, около 09:30 по местному времени (17:30 мск) почувствовал недомогание в связи с «проблемами с сердцем», сообщил анонимный источник.

Чуркин был экстренно госпитализирован, но, несмотря на помощь медиков, скончался.

Ранее 20 февраля МИД России сообщил о смерти постпреда при ООН в возрасте 64 лет. В заявлении отмечалось, что дипломат ушел из жизни на рабочем посту.

Виталий Чуркин поступил на дипломатическую службу в 1974 году, в 1992-м стал замминистра иностранных дел России. С 1994 по 1998 год — посол России в Бельгии, постпред при НАТО. С апреля 2006 года являлся постоянным представителем России при ООН.