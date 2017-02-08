Чуркин сообщил о запоздалой идее Трампа ввести в Сирии зоны безопасности

Идея американских властей о том, чтобы ввести в Сирии зоны безопасности для беженцев, опоздала. Об этом в среду, 8 февраля, заявил постпред России при ООН Виталий Чуркин, передает «Интерфакс».

«События в Сирии уже обогнали идею создания зон безопасности», — сообщил он.

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Дипломат отметил, что на данный момент в Сирии действует режим прекращения огня и «завязывается переговорный процесс» между сирийским правительством и оппозицией, в том числе вооруженной.

Чуркин добавил, что приближается время, когда нужно поднимать вопрос о возвращении в свои дома беженцев и перемещенных лиц. По его словам, в настоящее время они возвращаются в восточный Алеппо, освобожденный правительственной армией.

Постпред полагает, что если в данное время начать организовывать зоны безопасности, это «отвлечет внимание, силы и средства от важнейшей задачи по возвращению людей в их дома и обеспечению им нормальной жизни».