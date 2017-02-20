В ООН память Чуркина почтили минутой молчания

В штаб-квартире ООН память скоропостижно скончавшегося постоянного представителя России при всемирной организации Виталия Чуркина почтили минутой молчания. Об этом сообщается на официальной странице ООН в Facebook.

«К сожалению, должна сообщить вам, что делегация Российской Федерации только что сообщила нам о том, что господин Виталий Чуркин преждевременно скончался сегодня утром. Хочу от имени всех нас передать наши соболезнования стране, правительству, российской миссии здесь, в ООН, и, самое главное, жене и двум детям господина посла Виталия Чуркина», — сказала председательствующая на заседании.

«Он был добрым дорогим коллегой для всех нас. Он был дипломатом, приверженным своей стране, одним из лучших людей, с которыми мы были знакомы», — добавила она.

МИД России в понедельник, 20 февраля, сообщил о смерти Чуркина. Ему было 64 года. В заявлении говорилось, что он умер на рабочем посту.

По данным газеты The New York Times, около 09:30 по местному времени (17:30 мск) Чуркин почувствовал недомогание в связи с «проблемами с сердцем», смерть наступила в результате сердечного приступа.

Чуркин занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года.