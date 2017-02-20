Песков рассказал о реакции Путина на смерть постпреда России при ООН

Президент России Владимир Путин с прискорбием узнал о смерти постоянного представителя страны при ООН Виталия Чуркина. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Путин высоко ценил профессионализм и дипломатический талант российского постпреда. «Президент выразил соболезнования родным и близким, а также коллективу МИД России в связи с кончиной Виталия Чуркина», — добавил Песков.

Ранее 20 февраля МИД России сообщил о смерти постпреда при ООН в возрасте 64 лет. В заявлении отмечалось, что дипломат ушел из жизни на рабочем посту.

По информации газеты The New York Times, причиной смерти стал сердечный приступ. Уточняется, что около 09:30 по местному времени (17:30 мск) почувствовал недомогание в связи с «проблемами с сердцем».

Виталий Чуркин занимал пост постоянного представителя России при ООН с 2006 года.