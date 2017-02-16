Лавров оценил встречу с Тиллерсоном

Глава МИД России Сергей Лавров назвал переговоры с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном продуктивными и прагматичными. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

«Встреча получилась прагматичной и деловой, — рассказал министр. — Я бы даже назвал ее продуктивной: мы с госсекретарем сопоставили наше видение проблем в принципиальном плане, согласовали, как будем двигаться по тем направлениям, которые обсуждали наши президенты по телефону».

Как объяснил Лавров, Тиллерсон заверил его, что США готовы к восстановлению отношений с Россией, но уточнил, что все расхождения невозможно урегулировать сразу.

Материалы по теме Нефтяной барон, орденоносец, «друг Путина» Как Трамп выбирал нового американского госсекретаря и чего от него ждать

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон впервые побеседовал со своим российским коллегой Лавровым на полях встречи глав МИД стран G20. Перед самой встречей произошел инцидент: американские организаторы мероприятия без объяснения причин удалили из помещения журналистов, едва Тиллерсон успел сказать две фразы.

В преддверии переговоров Лавров выразил надежду на укрепление контактов с новой администрацией США. «Я убежден, что наш диалог с администрацией Дональда Трампа, который уже начат, будет продолжаться, будет более интенсивным, как только сформируются все звенья администрации, которые занимаются внешнеполитическими делами», — отметил он.