Президент России после ремарки журналиста нашел в зале посла США

Президент России Владимир Путин передал привет послу США в Москве Джону Теффту. Он сделал это на международном форуме «Арктика — территория диалога» в Архангельске, передает в четверг, 30 марта, РИА Новости.

Российский лидер отвечал на вопрос участника мероприятия, который заявил, что в зале нет представителей США. «Во-первых, здесь американцы есть, слава богу! Вот, господин посол сидит, я вижу. Приветствую вас, господин посол», — сказал глава государства.

Материалы по теме Команда климатических скептиков Новая администрация США выступает против глобального потепления

Путин также выразил уверенность, что с Вашингтоном удастся достичь компромисса по проблеме изменения климата, передает ТАСС. «Мне кажется, нужно говорить не об озабоченностях [позицией США по этому вопросу], а о поиске компромисса», — подчеркнул он. Президент добавил, что Россия намерена исполнять Парижские договоренности по климату.

29 марта президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене принятых своим предшественником Бараком Обамой мер по борьбе с изменением климата. По его словам, документ «упраздняет чрезмерный федеральный надзор» и позволит «рабочим развиваться, конкурировать и побеждать».

Форум «Арктика — территория диалога» в Архангельске проходит 29 и 30 марта.

Теффт занимает пост посла США в России с 2014 года. 8 марта газета Politico сообщила, что Трамп предложил эту должность бывшему губернатору штата Юта Джону Хантсману. Тот пока не дал официальный ответ.