Рогозин предложил найти хозяина для каждой арктической реки

Законопроект о развитии арктических территорий должен предусматривать создание органов для управления работами на реках. Об этом заявил зампредседателя российского правительства Дмитрий Рогозин в четверг, 30 марта, сообщает ТАСС.

«Я выступаю за то, что у каждой российской реки должен быть свой хозяин», — сказал вице-премьер на Международном молодежном арктическом образовательном форуме, который проходит в Архангельской области.

Он пояснил, что когда «хозяев очень много», невозможно качественно обеспечить работы по углублению дна или следить за охраной окружающей среды. «Должны быть конкретные структуры управления, которые будут головой отвечать за полноценное использование этого огромного богатства», — подчеркнул Рогозин.

По его словам, документ, в который предлагается внести соответствующие поправки, еще не поступил на рассмотрение правительства. Сейчас над ним работают эксперты, добавил он.

29 марта полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов высказал мнение, что в России необходимо создать отдельный госорган для управления арктическими территориями.

В конце января сообщалось, что на госпрограмму социально-экономического развития Арктики, рассчитанную до 2025 года, будет выделено 209 миллиардов рублей. Отмечалось, что основными точками развития станут восемь зон — Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская.