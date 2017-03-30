Рогозин нашел две области для беспроблемной работы со странами НАТО

Россия и страны НАТО сохранили уровень сотрудничества в сферах развития Арктики и освоения космоса, несмотря на взаимные санкции. Такую точку зрения высказал в четверг, 30 марта, вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

По его словам, Москва, как и раньше, взаимодействует с арктическими государствами — «и с США, и с Канадой, и с другими странами, которые имеют отношение к НАТО». «Тем не менее мы не испытываем здесь никаких проблем, которые испытывали на других международных площадках», — подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что «второе такое пространство — это космос». В этой сфере, объяснил Рогозин, «частично все нормально, частично все не очень хорошо», так как санкции со стороны США коснулись поставок некоторых космических агрегатов.

Накануне президент Владимир Путин провел на архипелаге Земля Франца-Иосифа совещание по вопросу развития артической зоны. Он, в частности, заявил, что Россия готова к освоению Арктики совместно с иностранными партнерами. Речь может идти о проектах в самых различных сферах — от освоения природных ресурсов и развития глобальных транспортных коридоров до науки и экологии, отмечал глава государства.