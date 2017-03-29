Путин взял в руки ледоруб

Президент Владимир Путин в ходе поездки на архипелаг Земля Франца-Иосифа высек из ледника несколько осколков. Об этом сообщает ТАСС в среду, 29 марта.

Российскому лидеру показали ледяную пещеру, которая позволяет изучать явление вечной мерзлоты. Путин с помощью ледоруба вырезал несколько кусков из ледяной глыбы и передал их исследователям, после чего совершил прогулку по пещере.

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С помощью пузырьков воздуха внутри этих осколков ученые смогут проанализировать состав атмосферы, которая была на Земле несколько сотен лет назад, уточняет агентство.

Главу государства сопровождали премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и глава Минприроды Сергей Донской.

Ранее в среду сообщалось, что Путин прилетел на Землю Франца-Иосифа, чтобы ознакомиться с результатами работ по ликвидации экологического ущерба.

Архипелаг входит в состав Архангельской области. Земля Франца-Иосифа располагается в Северном Ледовитом океане и состоит из 192 островов общей площадью свыше 16 тысяч квадратных километров.