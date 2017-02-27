69-я параллель
 

На Земле Франца-Иосифа завершилась полярная ночь

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На архипелаге Земля Франца-Иосифа закончилась полярная ночь. Об этом «Интерфаксу» сообщили в национальном парке «Русская Арктика».

По астрономическим данным, первый восход солнца над архипелагом состоялся 26 февраля. «Стало заметно светлее. Правда, заснять первые солнечные лучи пока не удается из-за сильных метелей», — рассказал представитель «Русской Арктики» Денис Менников.

Отмечается, что на опорном пункте нацпарка — острове Земля Александры — полярная ночь наступила 15 октября. Высокоширотное положение архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа обуславливают продолжительную полярную ночь — она длится от 98 до 133 суток.

На широте Норильска и Дудинки полярная ночь завершилась 13 января. Она продлилась 45 суток. На широте Мурманска полярная ночь закончилась 11 января — солнце после 40-дневного перерыва взошло над линией горизонта на 31 минуту.

Полярная ночь — период, когда солнце дольше суток не появляется из-за горизонта. Полярная ночь проходит по югу Кольского полуострова, а также по территории Карелии. На Северном полюсе она длится до полугода. Летом в регионе наблюдается обратное явление — полярный день, когда солнце не заходит в течение 40 дней.

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