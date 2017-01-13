В Норильске и Дудинке завершилась полярная ночь

В Норильске и Дудинке закончилась полярная ночь, сообщает ТАСС.

Полярная ночь продлилась на этой широте началась 30 ноября и продлилась 45 суток. «В первый день край солнечного диска при наличии ясной погоды покажется из-за горизонта на 27 минут. Световой день будет ежедневно увеличиваться. Начавшийся период смены дня и ночи продлится до 27 марта. Затем настанет время сумеречных и белых ночей, а с 19 мая по 25 июля в Дудинке установится полярный день», — отмечается на сайте администрации Дудинки.

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На широте Мурманска полярная ночь закончилась 11 января — солнце взошло над линией горизонта в 12:42 (мск) на 31 минуту. Горожане, желающие увидеть первые лучи солнца, собрались на самой высокой точке города — на сопке Солнечной. Полярная ночь на широте Мурманска длилась 40 дней, она началась 2 декабря.

Полярная ночь — период, когда солнце дольше суток не появляется из-за горизонта. Полярная ночь проходит по югу Кольского полуострова, а также по территории Карелии. На Северном полюсе она длится до полугода. Летом в регионе наблюдается обратное явление — полярный день, когда солнце не заходит в течение 40 дней.