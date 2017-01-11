В Мурманске завершилась полярная ночь

На широте Мурманска 11 января закончилась полярная ночь — солнце взошло над линией горизонта в 12:42 (мск), сообщается на сайте городской администрации.

Солнце появится на 31 минуту. В честь данного события в городе состоится мероприятие «Первый рассвет», которое проводится в Мурманске с 2007 года. Его участники соберутся, чтобы посмотреть на первые лучи солнца, на самой высокой точке города — на сопке Солнечной.

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Полярная ночь на широте Мурманска длилась 40 дней, она началась 2 декабря.

Полярная ночь — период, когда солнце дольше суток не появляется из-за горизонта. Полярная ночь проходит по югу Кольского полуострова, а также по территории Карелии. На Северном полюсе она длится до полугода. Летом в регионе наблюдается обратное явление — полярный день, когда солнце не заходит в течение 40 дней.