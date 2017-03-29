Путин прибыл на Землю Франца-Иосифа

Президент Владимир Путин прибыл на архипелаг Земля Франца-Иосифа, где ознакомится с результатами работ по ликвидации экологического ущерба. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 29 марта.
Глава государства планирует встретиться с сотрудниками полевой базы «Омега» национального парка «Русская Арктика», которые расскажут ему о ходе очистки шести наиболее пострадавших островов архипелага, уточняет агентство.
По данным ТАСС, 30 марта российский лидер примет участие в работе Арктического форума в Архангельске. На полях форума у Путина запланированы встречи с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном и президентом Финляндии Саули Ниинистё.
27 марта сообщалось, что полярная станция на Земле Франца-Иосифа станет доступна для туристов. Как заявил и.о. директора национального парка «Русская Арктика» Александр Кириллов, обсерватория на острове Хейса откроется для посетителей после очистки земель.
Поручение освободить территории от мусора и загрязнений было дано Путиным по итогам его предыдущей поездки на остров в апреле 2010 года.
Земля Франца-Иосифа входит в состав Архангельской области. Архипелаг располагается в Северном Ледовитом океане и состоит из 192 островов общей площадью свыше 16 тысяч квадратных километров.