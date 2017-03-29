Путин прибыл на Землю Франца-Иосифа

Президент Владимир Путин прибыл на архипелаг Земля Франца-Иосифа, где ознакомится с результатами работ по ликвидации экологического ущерба. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 29 марта.

Глава государства планирует встретиться с сотрудниками полевой базы «Омега» национального парка «Русская Арктика», которые расскажут ему о ходе очистки шести наиболее пострадавших островов архипелага, уточняет агентство.

Материалы по теме Не наше все Страны, где не встретить путешественников из России

По данным ТАСС, 30 марта российский лидер примет участие в работе Арктического форума в Архангельске. На полях форума у Путина запланированы встречи с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном и президентом Финляндии Саули Ниинистё.

27 марта сообщалось, что полярная станция на Земле Франца-Иосифа станет доступна для туристов. Как заявил и.о. директора национального парка «Русская Арктика» Александр Кириллов, обсерватория на острове Хейса откроется для посетителей после очистки земель.

Поручение освободить территории от мусора и загрязнений было дано Путиным по итогам его предыдущей поездки на остров в апреле 2010 года.

Земля Франца-Иосифа входит в состав Архангельской области. Архипелаг располагается в Северном Ледовитом океане и состоит из 192 островов общей площадью свыше 16 тысяч квадратных километров.