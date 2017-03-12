Экспедиция Минобороны прошла от материка до арктического острова

Экспедиция российских военных, испытывающих новые образцы вооружения и спецтехники в условиях Арктики, достигла острова Котельный. Об этом сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков, передает РИА Новости.

«Члены экспедиции Минобороны стали первыми в мире, кому удалось дойти на технике от материковой части до острова Котельный», — отметил он.

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Военные вместе с представителями промышленных предприятий преодолели свыше тысячи километров по льду моря Лаптевых и прибрежной зоны на новой снегоболотоходной технике. Маршрут пролегал от якутского поселка Тикси через проливы Дмитрия Лаптева и Санникова до Котельного. Теперь участникам экспедиции, стартовавшей 19 февраля, предстоит обратный путь.

Технику подвергли ста различным испытаниям. Также проводилось техобслуживание и ремонт машин — армейских снегоходов, транспортеров, спецтранспорта на шинах сверхнизкого давления.

В последние годы российские военные активизировали деятельность в Арктике. Начато параллельное восстановление ряда объектов (военных баз, аэродромов), заброшенных в начале 1990-х после распада СССР. В декабре 2014 года для координации действий подразделений Минобороны в Арктике на базе Северного флота было сформировано межвидовое объединенное стратегическое командование «Север».