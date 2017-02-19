Появилось видео с испытаний российской военной техники в Арктике

Видео: 1tv.ru

Первый канал показал сюжет о проходящих испытаниях новой российской военной техники, предназначенной для операций в арктических условиях. В маневрах принимают участие в том числе армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления.

Ранее 19 февраля сообщалось о начале испытаний. Маршрут учений — от поселка Тикси в Якутии до острова Котельный в Восточно-Сибирском море, после чего обратно по проливам, льду и прибрежной зоне моря Лаптевых. В общей сложности колонна новейшей техники проедет около двух тысяч километров.