В Арктике стартовали испытания новой российской военной техники

Российские военные и представители промышленности начали испытания новых образцов вооружения и специальной техники в арктических условиях. Об этом сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков, передает ТАСС.

Маршрут пройдет от якутского поселка Тикси до острова Котельный и обратно по льду моря Лаптевых, проливам и прибрежной зоне. Протяженность марша составит более двух тысяч километров. Испытываться будут армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, а также модернизированные двухзвенные транспортеры семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ.

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Кроме того, будут тестироваться кузова-контейнеры, быстровозводимые палатки, средства определения толщины льда, водоочистительные и опреснительные установки.

В последние годы российские военные активизировали деятельность в Арктике. Начато параллельное восстановление ряда объектов (военных баз, аэродромов), заброшенных в начале 1990-х после распада СССР. В декабре 2014 года для координации действий подразделений Минобороны в Арктике на базе Северного флота было сформировано межвидовое объединенное стратегическое командование «Север».