Новак назвал уровень цен для рентабельной добычи нефти в Арктике

Добыча нефти на Арктическом шельфе будет рентабельна при ценах в 70-100 долларов за баррель. Об этом в среду, 29 марта, в ходе форума «Арктика — территория диалога» заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает ТАСС.

По его словам, этот прогноз базируется на расчетах отечественных нефтегазовых компаний и отражает тот порядок цен, при которых экономически выгодно работать на шельфе.

Текущие котировки позволяют сохранять баланс спроса и предложения, а действия Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и других производителей могут положительно повлиять на рынок, считает он. «Мы надеемся, что эта ситуация будет выравниваться с учетом достигнутых соглашений, которые есть между странами ОПЕК и не-ОПЕК», — сказал глава Минэнерго.

27 марта Новак заявил, что Арктика является стратегическим ресурсом России и будущим отечественной добычи нефти и газа. В 2016 году в регионе было добыто почти 90 миллионов тонн нефти, что составляет 17 процентов от общего объема производства в России, а также 500 миллиардов кубических метров газа (80 процентов), отметил он.

По мнению министра, Россия выйдет на сокращение нефтедобычи в 300 тысяч баррелей ежедневно в рамках договора с ОПЕК к концу апреля текущего года.

ОПЕК и ряд не входящих в нее стран заключили соглашение о совместном снижении производства нефти с 1 января 2017 года на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Срок действия договоренностей истекает в июне, их продление будет обсуждаться на очередном заседании организации 25 мая в Вене.