Новак пообещал сократить добычу нефти по соглашению с ОПЕК к концу апреля

Россия выйдет на целевое сокращение нефтедобычи в 300 тысяч баррелей в сутки к концу апреля текущего года. Об этом, как передает пресс-служба Минэнерго в своем Twitter-аккаунте, заявил глава Минэнерго России Александр Новак на заседании комитета по мониторингу сокращения нефтедобычи в Кувейте.

Соответствующее обязательство Россия взяла на себя 10 декабря 2016 года в Вене на встрече производителей нефти, не входящих в ОПЕК. Во встрече приняли участие 12 государств.

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По словам министра нефти Кувейта Ассама аль-Марзука, страны ОПЕК выполнили условия соглашения о сокращении добычи нефти на 106 процентов. Если же учитывать еще и страны вне картеля — на 94 процента.

В январе страны ОПЕК уменьшили нефтедобычу на один миллион баррелей ежесуточно до 32,06 миллиона (соглашение об этом было достигнуто 30 ноября 2016 года в Вене).

В настоящее время ОПЕК объединяет 13 государств: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола и Индонезия.