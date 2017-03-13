Продление глобального соглашения об ограничении нефтедобычи рассмотрят в марте

Вопрос о продлении соглашения между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и независимыми производителями по ограничению добычи нефти может быть рассмотрен в конце марта на встрече мониторинговой группы в Кувейте. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью S&P Global Platts, сообщает Rambler News Service.

Министр отметил, что он не удивлен той скоростью, с которой страны приступили к исполнению своих обязательств, так как это было добровольной инициативой. Однако пока рано говорить о продлении договоренностей, отметил он.

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При этом глава Минэнерго подчеркнул, что при принятии решения о продлении соглашения в первую очередь будет учитываться складывающийся баланс рынка, а также восстановление инвестиционной привлекательности отрасли, а не достижение определенного уровня цен на нефть.

Добыча сланцевой нефти в США к концу 2017 года может достичь уровня 400 тысяч баррелей в сутки. Присоединение США к инициативе ОПЕК могло бы способствовать более эффективному сокращению добычи, считает Новак.

Ранее 13 марта мировые цены на нефть опустились ниже 51 доллара за баррель впервые с 30 ноября 2016 года.

10 марта Reuters сообщило, что ОПЕК не будет продлевать глобальное соглашение об ограничении производства нефти, чтобы не дать развиваться добыче сланцевого сырья в США.

С 1 января ОПЕК и еще несколько государств ограничили нефтедобычу на полгода. Соглашение было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года.