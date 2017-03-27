Донской отвел российская запасам нефти 30 лет

Разведанных запасов углеводородов хватит России как минимум на 30 лет. Об этом в понедельник, 27 марта, заявил глава Минприроды Сергей Донской, сообщает ТАСС.

«С удивлением читаю "страшилки", что нефть в России скоро закончится, и "все пропало"», — сказал он. По его словам, ежегодно в геологоразведку и развитие новых технологий вкладываются средства. «Поэтому через 30 лет будет нам хватать еще на столько же вперед. С удовольствием скажу всем злопыхателям — не дождетесь», — подчеркнул Донской.

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В 2016 году прирост отечественных запасов нефти и конденсата составил 575 миллионов тонн, газа — 701,5 миллиарда кубометров, отметил глава Минприроды. Компании открыли 40 месторождений углеводородного сырья. Объем инвестиций в геологоразведку десяти крупнейших компаний в прошлом году составил, по предварительным данным, 232,5 миллиарда рублей, из них 90 процента — 211 миллиарда рублей — приходятся на «Роснефть», «Газпром», «Лукойл» и «Сургутнефтегаз», сообщил Донской.

Ранее министр энергетики России Александр Новак назвал арктический регион стратегическим ресурсом России и будущим отечественной добычи нефти и газа.

По оценке главы Минприроды, извлекаемые запасы нефти (промышленные и предполагаемые) в России составляют около 29 миллиардов тонн. Новак считает, что запасы традиционной нефти России составляют 14 миллиардов тонн, еще 10 миллиардов тонн — это резервы трудноизвлекаемой нефти.