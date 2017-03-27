Новак назвал Арктику будущим российской нефтедобычи

Арктика является стратегическим ресурсом России и будущим отечественной добычи нефти и газа. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак в интервью RT.

По его словам, в регионе находятся огромные запасы углеводородов, которые оцениваются в миллиарды тонн нефти и десятки триллионов кубических метров газа. «Арктика на сегодняшний день — это не только шельф, но и сухопутная часть. Ее освоение идет полным ходом», — сказал Новак.

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В 2016 год в Арктике было добыто почти 90 миллионов тонн нефти, что составляет 17 процентов от общего объема производства в России, а также 500 миллиардов кубических метров газа (80 процентов), отметил министр.

На арктическом шельфе около 19 открытых месторождений. «Это говорит о том, что в будущем, при улучшении конъюнктуры, мы, безусловно, рассматриваем в рамках нашей стратегии развития энергетики более активное исследование, бурение, ввод в эксплуатацию месторождений», — подчеркнул он.

В начале марта Новак заявил, что запасы традиционной нефти России составляют 14 миллиардов тонн, еще 10 миллиардов тонн — это резервы трудноизвлекаемой нефти.

По мнению главы Минприроды Сергея Донского, неразведанный потенциал углеводородов Арктической зоны сейчас составляет 91 процент на шельфе и 53 процента на суше. Извлекаемые запасы нефти (промышленные и предполагаемые) в России составляют около 29 миллиардов тонн, и этих ресурсов хватит на 60 лет, считает он.