Новак оценил запасы российской нефти в 24 миллиарда тонн

Запасы традиционной нефти России составляют 14 миллиардов тонн, еще 10 миллиардов тонн — это резервы трудноизвлекаемой нефти. Об этом во вторник, 7 марта, заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

Стоимость сырья в 2017 году будет колебаться в пределах 55-60 долларов за баррель, сказал он на нефтяной конференции CERAWeek, сообщает Bloomberg.

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В 18:15 мск стоимость майских фьючерсных контрактов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,36 процента и составила 56,21 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи. Цена американской нефти WTI также поднялась на 0,45 процента до 53,44 доллара за баррель.

Ранее Новак заявлял, что Россия не рассматривает вопрос о вступлении в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Генсек картеля Мохаммед Баркиндо, в свою очередь, заявил, что организации пока достаточно поддержки от России.

По мнению главы Минприроды Сергея Донского, извлекаемые запасы нефти (промышленные и предполагаемые) в России составляют около 29 миллиардов тонн, и этих ресурсов хватит на 57 лет.