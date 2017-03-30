«Росатом» и Архангельская область начнут реализацию проекта «Павловское»

Госкорпорация «Росатом» и Архангельская область в рамках Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» подписали соглашение о сотрудничестве в области комплексного освоения Арктической зоны Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении «Росатома».

Подписи под документом поставили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Архангельской. Сотрудничество предполагает создания условий для привлечения инвестиций и реализации горнодобывающего проекта госкорпорации «Росатом» по освоению Павловского свинцово-цинкового месторождения (остров Южный архипелага Новая Земля Архангельской области) и проекта строительства глубоководного района морского порта Архангельск.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут развитие транспортной инфраструктуры Архангельской области, в частности, включение в границы морского порта Архангельск (включая глубоководный район) морского терминала на острове Южный архипелага Новая Земля Архангельской области, говорится в сообщении. Также соглашение предусматривает развитие логистического обеспечения, в том числе, содействие организации круглогодичной навигации для бесперебойной и экологически безопасной проводки судов до острова Южный архипелага Новая Земля Архангельской области.

«Одним из приоритетных направлений развития Госкпорпорации «Росатом» в долгосрочной перспективе является диверсификация продуктового портфеля и выход на новые рынки, — заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. — Проект «Павловское» на Новой Земле является как раз таким. Уверен, что данное соглашение послужит хорошей основой для более плодотворного взаимодействия "Росатома" и Архангельской области с целью раскрытия социально-экономического потенциала региона и реализации по-настоящему уникального проекта в российской Арктике, тем более что уже достигнуты предварительные договоренности с потенциальными потребителями о сбыте всего объема планируемой к выпуску продукции российским и зарубежным партнерам».

Как отметил Алексей Лихачев, с освоением месторождения на карте страны фактически появится новый промышленный кластер. «Помимо ГОКа это еще и новый порт для тяжелых судов, другие объекты инфраструктуры. Это десятки километров дорог, и главное — около 1000 новых рабочих мест. Уверен, что этот проект станет еще одним импульсом для развития российской Арктики», — подчеркнул глава «Росатома».

«Спасибо за неравнодушное отношение к работе с "Росатомом". Для нас это серьезная задача. Мы видим большие перспективы увеличения поставок свинцово-цинковых руд — не только на внутренний, но и на внешний рынок. Объемы — 50 миллионов тонн руд, чистые металлы до 3,5 миллиона тонн. В горизонте до середины столетия — это новые рабочие места, налоговые поступления, новые производственные цепочки. Надеемся на реализацию проекта порта для глубоководных судов», — заявил Алексей Лихачев.

Павловское месторождение свинцово-цинковых руд является одним из крупнейших в России. Его запасы оцениваются в 47,7 миллиона тонн руды (2,49 миллиона тонн цинка, 549 тысяч тонн свинца и 1194 тонн серебра). АО «Первая горнорудная компания» (АО «ПГРК», дочернее общество АО «Атомредметзолото», входит в контур управления Росатома) планирует построить на Новой Земле горнодобывающее предприятие мощностью до 3,5 миллиона тонн руды в год.