На развитие Арктики выделят более 200 миллиардов рублей

Обновленная государственная программа социально-экономического развития Арктики до 2025 года предусматривает выделение 209 миллиардов рублей, сообщил ТАСС заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский.

«Деньги в частности пойдут на строительство атомного ледокола "Лидер", средств подъема затонувших ядерных объектов, развитие проектов на континентальном шельфе, разработку новых технологий для арктических нужд, экологический мониторинг, информационную политику и поддержку коренных малочисленных народов», — рассказал замминистра.

Основными драйверами развития Арктики, по словам Цыбульского, станут восемь опорных зон развития — по одной на каждый регион. В обновленной редакции выделяются Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская опорные зоны. Для каждой из них будет утвержден свой перечень приоритетных проектов, которые будут реализовываться на условиях государственно-частного партнерства.

«При создании инфраструктуры под конкретный проект будут учитываться потребности всех заинтересованных сторон: государства, регионов, бизнеса и населения», — пояснил замминистра.

Прежняя редакция программы, утвержденная в 2014 году, стала единственной «аналитической» госпрограммой, но в ней отсутствовали показатели, целевые индикаторы, график реализации и финансирование.