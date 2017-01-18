В Архангельске пройдет арктический форум

В марте в Архангельске пройдет IV международный арктический форум «Арктика — территория диалога». Официальным партнером мероприятия станет «Норникель», сообщается на сайте компании.

Основной темой форма станет «Человек в Арктике». Замминистра экономического развития Александр Цыбульский объяснил ее актуальность тем, что на российской территории проживает половина всего арктического населения планеты — около двух миллионов человек.

На форуме «Норникель» представит ряд экономических, экологических и социальных проектов. С 2016 по 2022 год компания планирует инвестировать в развитие арктических территорий не менее триллиона рублей. Средства пойдут, в частности, на развитие горнорудной базы, модернизацию производства и улучшение экологической ситуации.

Форум «Арктика — территория диалога» проводится с 2010 года и является крупнейшей площадкой для совместного обсуждения с зарубежными партнерами актуальных проблем и перспектив развития региона.