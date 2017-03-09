Газета сообщила о выборе Трампом кандидата на должность посла США в России

Президент США Дональд Трамп предложил стать послом в России бывшему губернатору штата Юта Джону Хантсману. Об этом сообщает в среду, 8 марта, Politico.

Предложение Хантсману, по данным издания, было направлено в начале недели, тот должен отправить в Белый дом документы с подтверждением готовности занять пост посла. После этого будет официально объявлено о выдвижении кандидатуры Хантсмана, которую должен утвердить сенат.

Сам бывший губернатор пока не прокомментировал данную информацию, однако Politico утверждает, что он готов принять предложение Трампа.

О том, что Хантсман рассматривается в качестве кандидата на пост посла США в России, 1 марта сообщал CNN.

Джон Хантсман, которому в марте исполнится 57 лет, в 1992-1993 годах занимал пост посла США в Сингапуре, в 2005-2009 годах был губернатором Юты, в 2009-2011 годах — послом Соединенных Штатов в Китае. В 2011 году объявлял о намерении участвовать в президентских выборах в качестве кандидата от Республиканской партии, однако позднее выступил в поддержку Митта Ромни.

В ходе предвыборной гонки в 2012 году Хантсман, как отмечает ТАСС, активно критиковал политику «перезагрузки» в отношениях России и США, которую проводила администрация президента Барака Обамы. По его утверждению, Вашингтон делал вид, что Москва является для него большим партнером, чем есть на самом деле, и преуменьшал степень угрозы со стороны РФ.

Во время избирательной кампании 2016 года Хантсман критиковал Дональда Трампа, однако в итоге поддержал его кандидатуру.

В настоящее время послом США в Москве является Джон Теффт, он занимает этот пост с 2014 года.

В конце декабря 2016-го сообщалось, что его могут сменить конгрессмен Дана Рорабахер или дипломат Томас Грэм — советник бывшего госсекретаря Генри Киссинджера.