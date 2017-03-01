CNN узнал имя кандидата на должность посла США в России

Послом США в России может стать бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман. Об этом в среду, 1 марта, сообщает CNN по ссылкой на собственные источники в администрации.

По данным одного из собеседников телеканала, на минувшей неделе Хантсман говорил об этом с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, переговоры продолжаются. Другой собеседник добавил, что вероятный кандидат связывался по данному поводу с ключевыми советниками президента США и самим Дональдом Трампом.

Официальных заявлений из Белого дома пока не последовало.

В настоящее время послом США в Москве является Джон Теффт, он занимает этот пост с 2014 года.

В конце декабря 2016-го сообщалось, что его могут сменить конгрессмен Дана Рорабахер или дипломат Томас Грэм — советник бывшего госсекретаря Генри Киссинджера

Джон Хантсман республиканец, ему 56 лет. Губернатором Юты он был с 2005 по 2009 год, с 2009 по 2011-й служил послом США в КНР. После этого он подал в отставку, чтобы баллотироваться в президенты Соединенных Штатов, но не добился успеха на партийных праймериз.