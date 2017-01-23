Посольство США в России прокомментировало слухи о замене Теффта

Посол США в России Джон Теффт не получал указаний сложить с себя полномочия. Об этом в понедельник, 23 января, РИА Новости сообщила глава пресс-службы американской дипмиссии Мария Олсон.

По ее словам, указания поступали только в адрес «политических назначенцев администрации» Барака Обамы. Они должны были направить письма об отставке до 7 декабря, и их полномочия прекратились в полдень 20 января. Относительно карьерных дипломатов, включая Теффта, таких распоряжений пока не было.

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22 января британская газета The Independent сообщила, что новый президент США Дональд Трамп уволил послов во всех странах без исключения. Это обычная практика при смене администрации, но обычно в таких случаях сначала находят замену, чего в этот раз не произошло, отмечает издание.

В декабре 2016 года сообщалось, что Трамп планирует назначить нового посла США в России. В качестве кандидатов назывались конгрессмен Дана Рорабахер и Томас Грэм — советник бывшего госсекретаря Генри Киссинджера.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января.

Теффт был назначен послом США в России летом 2014 года. На этом посту он сменил Майкла Макфола, занимавшего должность с 2011 года.

Карьерными (или профессиональными) дипломатами называют тех, кто имеет соответствующее образование и прошел все этапы службы, начиная с низших чинов, в отличие от политических дипломатов, которые назначаются на высокие должности за успехи в других сферах.