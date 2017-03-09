Пушков оценил вероятную кандидатуру на должность посла США в России

Президент США Дональд Трамп окружает себя людьми, которые не хотят улучшения отношений с Россией, а также сотрудничества против «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в РФ). Такую точку зрения высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем микроблоге Twitter в четверг, 9 марта.

Таким образом он прокомментировал возможное назначение главы Атлантического совета, бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на должность посла в Москве.

О том, что Трамп предложил Хантсману стать послом в России, газета Politico сообщила 8 марта. Политик пока не дал официальный ответ, в то же время издание утверждает, что он готов принять предложение американского лидера.

В настоящее время послом США в Москве является Джон Теффт, он занимает этот пост с 2014 года.

Хантсман республиканец, ему 56 лет. Губернатором Юты он был с 2005 по 2009 год, с 2009-й по 2011-й служил послом США в КНР. После этого он подал в отставку, чтобы баллотироваться в президенты США, но не добился успеха на партийных праймериз. В ходе избирательной кампании 2016 года Хантсман критиковал Трампа, однако позже поддержал его кандидатуру.