В Белом доме оценили шансы на сотрудничество с Россией

Белый дом считает, что шансы на сотрудничество США с Россией все еще имеются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя помощника президента США по национальной безопасности Майкла Антона.

«Думаю, если обнаружатся модальности сотрудничества, реально отвечающие американским интересам, и наша администрация сможет все это упорядоченно проработать и прийти к консенсусу всех заинтересованных сторон, то я не считаю, что окно [возможностей] непременно окажется закрытым», — сказал чиновник.

Антон признал, что информационная кампания в СМИ не способствует выстраиванию отношений с Россией, однако «и не предопределяет его [процесса] итоги».

На то, чтобы завершить процесс согласования политических подходов, потребуются месяцы, заявил представитель Белого дома. При этом он не исключил, что в конечном итоге попытка договориться с Москвой закончится безрезультатно. «Не исключено, что мы проведем межведомственный процесс и решим, что не видим пути к тому, чтобы все сработало. Что просто на практике никто не видит, как этого добиться», — сказал Антон.

2 марта агентство Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп задумался о том, чтобы отложить сделку с Россией по совместной борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Такое решение якобы может быть принято из-за «недавних провокаций Москвы». Кроме того, скептицизм по отношению к взаимодействию с Россией обусловлен растущим влиянием высокопоставленных сотрудников администрации, не настроенных на сотрудничество с РФ, — министра обороны Джеймса Мэттиса и советника Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера.

Ранее в ходе президентской избирательной кампании Трамп заявлял о готовности в случае своей победы рассмотреть вопросы о признании Крыма частью России и об отмене антироссийских санкций. Также республиканец подчеркивал, что если он станет главой государства, то отношения Вашингтона и Москвы улучшатся.

